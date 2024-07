Estenda a manta, prove Vinho Verde e desfrute. Há Cinema na Vinha este Verão

O Verão está aí e multiplicam-se as actividades para fazer ao ar livre, incluindo as sessões de cinema. Se ainda está a ver todas as opções, saiba que há mais uma que pode acrescentar à lista e que junta vinho e cinema. Durante os meses de Julho e Agosto, o ciclo Cinema na Vinha está de regresso com 21 sessões de cinema, que incluem provas de vinhos e degustações, divididas entre os jardins da Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, e em 11 quintas de produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes. Por isso, pegue na sua manta, desfrute de um vinho e assista a um bom filme.

Nesta edição do ciclo, promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, assinalam-se os "50 anos de Liberdade", com filmes de vários países e géneros. “Esta é uma programação cuidadosamente pensada para celebrar a liberdade, a solidariedade e o poder transformador do cinema”, referem, em nota de imprensa, os curadores Paulo Cunha e Tiago Fernandes. Além da sessão de cinema, o ciclo integra outras actividades, como provas de vinhos e de sorvetes com sabores das castas da região.

Nos jardins da Casa dos Vinhos Verdes, localizados no Palacete Silva Monteiro, há sessões de cinema às 21.30, com vista para o Douro, juntamente com provas de Vinhos Verdes de vários perfis, “desde os mais leves e frescos aos mais intensos, estruturados e de guarda”. Vai poder provar também os sorvetes feitos a partir das castas Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso, com aromas e sabores da região, num formato criado pelo chef António Vieira. Cada sessão custa 10€ por pessoa e inclui a prova de vinhos, a oferta de um sorvete e a sessão de cinema. A inscrição é feita online.

A primeira sessão decorre esta quarta-feira, dia 3 de Julho, com Jaime (1999), de António Pedro Vasconcelos. No dia 4, será transmitido O Meu Belo Sol Interior (2017), de Claire Denis. Há ainda mais oito sessões: Retrato da Rapariga em Chamas, de Céline Sciamma (dia 10); Querido Diário, de Nanni Moretti (11); The Florida Projects, de Sean Baker (17); Chucking Express, de Wong Kar-Way (18); O Movimento das Coisas, de Manuel Serra (24); A Sala de Professores, de IIker Çatak (25); O Mal Não Está Aqui, de Ryûsuke Hamaguchi (31); e Do fundo do Coração, de Francis Ford Coppola (1 de Agosto).

Filmes para ver no meio das vinhas

O ciclo dá ainda a oportunidade de assistir a filmes no meio das vinhas de 11 produtores da região. As sessões começam às 21.30 e têm uma lotação máxima de 50 pessoas, sendo que os bilhetes estão disponíveis através dos contactos de cada espaço aderente e incluem também provas de Vinhos Verdes de diferentes perfis (que começam às 21.00). Todas as informações sobre os preços e reservas podem ser consultados aqui.

E, agora, tome nota das sessões de cinema nas vinhas. O Último Autocarro, de Gilles MacKinnon, acontece no dia 6 de Julho na Quinta de Santa Cristina; mas também a 26 de Julho, na Adega de Ponte de Lima; e a 27, na Quinta da Aveleda.

O Meu Burro, O Meu Amante e Eu, de Caroline Vignal, será exibido a 12 de Julho na Quinta dos Encados. E O Nosso Último Verão na Escócia, de Andy Hamilton e Guy Jenkin, será transmitido no dia 13 de Julho nas Quintas de Melgaço, no dia 19 na Adega Edmun do Val, no dia 20 na Quinta da Raza e a 3 de Agosto no Monverde Wine Experience Hotel.

Conte ainda com Há Festa na Aldeia, de Jaques Tati, a 2 de Agosto na Casa da Tojeira e a 9 de Agosto na Quinta das Arcas. A fechar o ciclo mostra-se Liberdade, de Clara Roquet, no dia 10 de Agosto na Quinta de Lourosa.

+ O que é tradicional é bom. Mas Diogo quer fazer ainda melhor

+ Em Julho, o Serralves em Luz e o Jazz no Parque regressam aos jardins da Fundação