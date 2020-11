Euskalduna celebra quatro anos em casa

Dezembro é mês de aniversário no Euskalduna Studio. Celebrado nos últimos três anos com pompa e circunstância, em 2020 será diferente. "Todos os anos festejamos esta data e, mais do que nunca, é importante estarmos com quem nos apoia e fazermos aquilo que sabemos fazer de melhor", diz Vasco Coelho Santos.

De 7 a 12 de Dezembro, de segunda-feira a sábado, o restaurante terá um menu novo, especial e surpresa para celebrar o quarto aniversário. Terá oito momentos e ficará a 120€, já com o pairing de vinhos incluído.

Os jantares terão início às 20.00 e as reservas devem ser feitas através do 93 533 5301 ou do email reservas@euskaldunastudio.pt.

