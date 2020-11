Euskalduna e Semea têm menus especiais este fim-de-semana

Rabanada do Semea by Euskalduna

Este fim-de-semana é o primeiro de recolher obrigatório até às 13.00 nos 121 concelhos mais afectados pela pandemia. Para que não lhe falte alimento, os restaurantes do chef Vasco Coelho Santos terão disponíveis pratos para take-away e entregas.

No Euskalduna Studio conte com um menu de degustação de seis pratos (50€) com "um guia de finalização para cada um" para que os clientes os possam finalizar. E há prémio: no final da refeição, os menus devem ser fotografados e enviados para reservas@euskaldunastudio.pt. O melhor empratamento recebe um menu de degustação gratuito no Euskalduna Studio em 2021.

Esta sugestão vai estar disponível para take-away das 11.00 às 13.00 e para entregas das 13.00 às 18.00 nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos (custo extra de 5€). As encomendas devem ser feitas até às 19.00 de sexta-feira 13.

No Semea, há um novo menu focado nos pratos clássicos do restaurante, que tanto pode ser provado no restaurante (este fim-de-semana até às 13.00) como em casa, através das entregas (apenas para pedidos superiores a 40€) ou take-away. Se optar por ir levantar ao restaurante, conte com promoções como a oferta de uma rabanada por cada 25€ em pedidos.

A tarte de chalota (9€), o bacalhau à Brás (11€), as costelinhas (12€) e o rabo de boi Wellington (7€) são alguns dos pratos que pode encomendar através do geral@semeabyeuskalduna.pt ou do 93 856 6766.

