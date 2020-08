Exit Games Dragão arranca no início da época no Museu FC Porto

Com o arranque da nova época desportiva, chegará ao Museu FC Porto o Exit Games Dragão, resultado da parceria entre o museu do clube e a Porto Exit Games, uma das empresas mais reconhecidas no mundo dos escape games.

O espaço "está em fase de conclusão e o primeiro de três desafios do Exit Games Dragão será um estimulante mistério para resolver com espírito de equipa. A procura de pistas, a interpretação das evidências, aventura e diversão fazem parte do jogo e o objectivo final é sair da sala temática em menos de 60 minutos", lê-se em comunicado.

