Expresso do Oriente lança três novas rotas na Europa

Criado em 1883 pela Compagnie Internationale des Wagons-Lits e originalmente ligando Paris a Istambul, via Viena e Budapeste, o Expresso do Oriente é ainda hoje considerado um dos comboios mais luxuosos do mundo.

Oferecendo experiências seguramente inesquecíveis, embora ao alcance de poucos, o actualmente conhecido por Venice Simplon-Orient-Express também opera entre trajectos mais curtos (e mais baratos!) e acaba de anunciar três novos percursos. Até ao final deste ano, os viajantes vão poder embarcar em mais cinco cidades do Velho Continente: Roma, Florença, Genebra, Bruxelas e Amesterdão.

O objectivo das novas rotas é tirar um maior partido das mais bonitas paisagens europeias. A primeira ligará Amesterdão a Veneza, com paragens em Bruxelas e Paris, enquanto a segunda irá de Roma a Paris, via Florença, com a opção de pernoitar na Toscânia. A terceira une Genebra a Veneza, com paragem em Verona e atravessando o famoso Brenner Pass, nos Alpes.

O próprio comboio (que ganhou fama com o livro de Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente) também sofreu melhorias, com três novas e grandes suítes com nomes de cidades europeias a somar-se às três já existentes. A suíte de Praga será decorada em tons de dourado, púrpura e mosaicos de influência cubista; a de Viena com dourados, verdes e muita ornamentação ao estilo fin de siècle; e a de Budapeste com toques góticos e otomanos, inspirados nas duas faces da capital húngara.

Então, de que é que está à espera? Ah, sim, enfim, estamos todos. Com a pandemia instalada na Europa, talvez seja muito cedo para planear uma viagem a bordo do Expresso do Oriente. No entanto, a Belmond, empresa responsável pela gestão, ainda aceita reservas de Maio a Novembro e promete flexibilidade até à semana da partida devido à Covid-19. O preço pouco acessível varia entre os 1672,81€ por pessoa na rota Florença-Paris (estadia de uma noite) e os 7313,99€ na viagem de ida e volta entre Londres e Veneza (estadia de quatro noites). Mas se se fartou de poupar dinheiro durante o confinamento, aqui tem uma bela ideia para o gastar.



