Extreme XL Lagares está de regresso ao Porto em Outubro

No primeiro fim-de-semana de Outubro, os melhores pilotos do World Enduro Super Series estarão na região do Porto para mais uma prova de referência deste campeonato mundial.

A Extreme XL Lagares vai unir quatro cidades – Vila Nova de Gaia, Porto, Paredes e Penafiel – em cenários icónicos que misturam o Super Enduro e o Hard Enduro, um dos mais exigentes e apaixonantes desportos motorizados.

A prova arranca no dia 2 de Outubro com um Endurocross no Quartel da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. No dia 3 de Outubro acontece o Prólogo na Ribeira do Porto, que antecede a jornada decisiva, a 4 Outubro, com a realização da corrida que irá coroar o vencedor da 16ª edição da competição, após os 80 quilómetros de percurso.

Quem quiser assistir à prova do Porto a partir de um local privilegiado, já pode comprar os seus lugares online. O bilhete é pago a partir dos 10 anos para a área do recinto (5€) e a partir dos 6 anos para a bancada (10€).

