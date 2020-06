Fábrica Nortada já reabriu e tem uma nova cerveja

Mesmo com a lotação reduzida para metade e os eventos adiados, a Fábrica Nortada já reabriu. Os menus estão disponíveis através de QR Code (e para take-away, se ainda preferir comer em casa) e há um novo horário, de terça-feira a domingo, das 12.00 às 23.00.

Há também uma nova cerveja, disponível em garrafa, barril e à pressão. Chama-se "The Twist" e é uma American Wheat "leve, refrescante e aromática", criada com o objectivo de "ser fácil de beber, com características marcantes de aroma e sabor", como se lê em comunicado, com o rótulo assinado pela ilustradora Helena Bernardes.

Com a venda de 13 mil garrafas da edição especial "Obrigado", criada em homenagem "a todos os que estão na linha da frente na luta contra a Covid-19", a Nortada conseguiu arrecadar 26 mil euros para a Cruz Vermelha Portuguesa.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Bares do Porto que fazem entregas ao domicílio

Share the story