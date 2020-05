Apetece-lhe passear pela praia e visitar os monumentos de Matosinhos, mas quer cumprir o seu dever cívico de ficar em casa? Pode fazer visitas virtuais aos principais pontos do concelho, através de uma viagem imersiva na página Matosinhos Virtual.

Através de vídeos a 360º, pode visitar locais como a marginal, as praias, o Porto de Leixões, Farol de Leça, Mercado Municipal, Terminal de Cruzeiros, Mosteiro de Leça do Balio, Igreja de Matosinhos e outros pontos do património arquitectónico do concelho.

As visitas são guiadas e narradas pelo historiador Joel Cleto, com vídeos imersivos a 360º – basta deslocar o cursor para escolher a melhor perspectiva. Há seis vídeos para ver na página Matosinhos Virtual, narrados em português ou em inglês. Para uma melhor experiência, aconselha-se a seleccionar a qualidade de vídeo 4k, a usar auscultadores e, se possível, uns óculos de realidade virtual.

