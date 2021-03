Fantasporto arranca em Abril no Hard Club

Inicialmente prevista para Fevereiro no Rivoli, a 41.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto está agora agendada entre 26 de Abril e 2 de Maio no Hard Club.

Em 2020, o Fantasporto escapou por um triz aos efeitos da pandemia que estava a chegar a Portugal e celebrou os seus 40 anos. Este ano, já havia datas marcadas (23 de Fevereiro a 7 de Março) nas duas salas do Teatro Rivoli, mas, devido às restrições do novo confinamento, o festival foi reagendado num novo local. Desta vez, desce à Ribeira e ocupa o Mercado Ferreira Borges (Hard Club) entre 26 de Abril e 2 de Maio.

A 41.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto vai acontecer só numa sala e com "lotação rigidamente limitada", anuncia a organização. O programa já apresentado mantém-se, mas "a situação pandémica que ainda se viverá durante muitos meses" obrigou o festival a cancelar os convites aos representantes dos filmes estrangeiros presentes no evento, bem como às produtoras e imprensa, "tendo em conta a possibilidade de possíveis quarentenas exigidas a quem nos visita". De qualquer forma, muitas apresentações dos filmes serão feitas em vídeo pelos realizadores.

O programa completo pode ser consultado aqui. Os cartões de participante vão custar 50€ e os bilhetes (modalidade única) serão vendidos online e no próprio dia a 5€. As condições de acesso ainda poderão ser revistas.

Recentemente foi editado pela Cinema Novo o livro Fantasporto 40 Anos - Uma História de Cinema, de Beatriz Pacheco Pereira, que assinala o percurso desta cooperativa cultural do Porto que nasceu sob a forma de revista na casa dos fundadores do Fantasporto, Mário Dorminsky e a autora. Em edição limitada e encadernada, com 606 páginas e centenas de fotografias, o livro aborda as realizações de ciclos, eventos e programações várias, publicações e gentes que se entrecruzaram com o Fantasporto, fundado em 1981.

