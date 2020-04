FC Porto lança oficinas criativas e um foot-camp digital

Os campeonatos desportivos podem estar cancelados por tempo indeterminado, mas o Futebol Clube do Porto continua a fazer questão de estar perto dos adeptos. Exemplo disso são as actividades pedagógicas que o serviço educativo, a cargo do museu da instituição, tem disponibilizado online.

Dragão Saltitante, Dragão Dentolas e O Jogo do Dragão estão entre as diferentes oficinas criativas para descobrir. As propostas, que se direccionam às crianças mas nem por isso excluem os adultos, apelam “ao convívio em família, seja enquanto estamos todos em casa, como eficazes agentes de saúde pública, ou quando a normalidade regressar”. Encontre-as no site e nas redes sociais do clube, assim como na aplicação FC Porto Museu & Tour (IOS e Android).

A Dragon Force, por seu lado, lançou um Foot-Camp virtual destinado a crianças e jovens dos 4 aos 14 anos. “Fazer com que todos os que gostam de futebol possam continuar a acumular, de forma intensiva, tempo de contacto com o jogo e, assim, continuar a evoluir e a fazer aquilo que mais gostam” é o objectivo da iniciativa.

O programa da actividade inclui treino de técnica individual, treino de motricidade, treino de preparação física e treino de entendimento de jogo. Cada sessão - há uma por dia entre as 18.00 e as 19.00 - é dedicada à aprendizagem de um conteúdo específico, como drible, condução com mudança de direcção, passe ou pé não dominante.

Os participantes, que vão ser orientados por treinadores do FC Porto, recebem ainda “planos de treino para fazerem em autonomia, num momento do dia à escolha, com os resultados do seu desempenho a serem registados por si e analisados por um treinador-tutor FC Porto”. Vão ter também acesso a um conjunto de propostas de jogos lúdicos, desenvolvidos pelos departamentos técnico, psicopedagógico e de nutrição da entidade, com os quais se podem entreter nos tempos livres.

A primeira semana já começou, mas os interessados neste foot-camp ainda vão a tempo da segunda, que arranca a 27 de Abril e se estende até 1 de Maio. Para isso, só precisam de ter um smartphone, tablet ou PC e de se inscrever. O acesso à actividade fica por 20€.

