FeelViana reabre com novo restaurante

O hotel FeelViana, em Viana do Castelo, reabriu no dia 1 de Junho com o selo Clean & Safe e o novo restaurante DOVENTO, aberto ao público todos os dias.

Situado no meio do pinhal, a poucos passos da praia do Cabedelo, o FeelViana foi concebido como uma fusão entre o relaxamento e a prática desportiva – o que significa que tanto pode ficar a marinar no spa como aproveitar as várias valências desportivas no ginásio ou na praia, como o kitesurf, stand up paddle, windsurf, bodyboard, vela ou as bicicletas.

Com a reabertura a 1 de Junho, o restaurante do hotel renasce com um novo conceito, um novo menu e um espaço renovado. O chef Luís Borlido está focado numa cozinha sustentável, com o melhor que a terra e o mar têm para oferecer. Os legumes frescos, os produtos sazonais, a carne e o peixe da região são o centro da carta. Pode consultar online a carta do restaurante e o menu de almoço, servido durante a semana. O restaurante está aberto ao público todos os dias, das 12.30 às 15.30 e das 19.30 às 23.00.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story