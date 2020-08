Feira de Artesanato em Matosinhos até ao final de Agosto

Esta é a melhor altura para apoiar o comércio local e tradicional. Até 31 de Agosto, cerca de 30 artesãos participam numa edição especial da Feira de Artesanato de Matosinhos. Ao ar livre e com entrada gratuita, está aberta diariamente entre as 14.00 e as 23.00.

Doces, enchidos, licores, chás, acessórios de moda, objectos de decoração, calçado, têxteis, brinquedos e joalharia. Tudo isto, feito à mão e em Portugal, pode ser encontrado na feira, que está instalada no parque de estacionamento em frente à PSP de Matosinhos.

Organizada pela Câmara Municipal de Matosinhos e a ANDARTE – Associação Nacional para o Desenvolvimento do Artesanato, a feira quer apoiar os artesãos numa altura atípica como a que atravessamos. Depois de vários meses marcados pela crise, os artesãos voltam assim a expor e a vender os artigos, apresentando em Matosinhos o melhor do que se produz em Portugal.

A entrada é livre, mas com lotação limitada. É obrigatório o uso de máscaras e a desinfecção das mãos.

