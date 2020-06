Aos sábados, o Parque da Cidade do Porto ganha mais vida e cor com a Feira de Produtos Biológicos, que regressa amanhã, 6 de Junho, entre as 08.30 e as 13.30.

Ir à Feira de Produtos Biológicos não é apenas uma boa desculpa para passear pelo maior parque urbano do país. É também uma boa oportunidade para comprar fruta, legumes, leguminosas, compotas ou pão directamente aos produtores, sem intermediários. Aqui pode encontrar bancas com produtos de época cultivados por dezenas de agricultores biológicos certificados da região e arredores.

A Feira de Produtos Biológicos foi suspensa em Março, mas regressa agora a 6 de Junho ao núcleo rural do Parque da Cidade do Porto, com entrada pela Rua Beco de Carreiras. A feira acontece todos os sábados, das 08.30 às 13.30.

