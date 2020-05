A Feira do Livro do Porto já tem datas marcadas para este ano. Regressa aos Jardins do Palácio de Cristal entre 28 de Agosto e 13 de Setembro, com espaço condicionado às condições sanitárias impostas no contexto da pandemia. As inscrições abrem a 18 de Maio.

Num ano em que a participação e o número de pavilhões a atribuir vão estar sujeitos à capacidade do recinto e às condições sanitárias exigidas, o município já anunciou as datas e horários da Feira do Livro do Porto. Esta será a sétima edição deste formato da feira, que regressou aos Jardins do Palácio de Cristal desde 2014.

Nesta segunda-feira, 18 de Maio, abre o período de inscrições para a participação de editores, distribuidores, livreiros, alfarrabistas, entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, consideradas de especial interesse e que promovam a edição de livros. Os interessados têm até dia 3 de Junho para formalizar a sua candidatura – consulte os termos e condições e a ficha de inscrição.

