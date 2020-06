Feira do Livro do Porto vai ter concertos e 120 pavilhões

O programa da Feira do Livro será desenvolvido com os curadores convidados Anabela Mota Ribeiro e José Eduardo Agualusa. O Maus Hábitos vai programar Concertos de Bolso.

A Feira do Livro do Porto regressa aos Jardins do Palácio de Cristal entre 28 de Agosto e 13 de Setembro. Este ano contou com 68 inscrições que representam mais de 80 entidades entre distribuidores, editoras, livreiros, alfarrabistas, entidades públicas ou privadas, correspondendo a um total de 120 pavilhões, segundo dados do portal municipal.

O programa desta edição é desenvolvido por uma equipa da empresa municipal Ágora, a que se junta a dupla de curadores convidados Anabela Mota Ribeiro e José Eduardo Agualusa. A partir do mote "Alegria para o fim do mundo", transcrito da obra de Andreia C. Faria, a programação vai focar-se na valorização da língua portuguesa e dos poetas, escritores e artistas, com especial destaque para os que trabalham na ou a partir da cidade. A aprendizagem da pandemia vivida nos últimos meses será também transportada para a agenda, que promete ainda dar força à escrita e às vozes no feminino.

O Maus Hábitos vai fazer a curadoria de um programa de Concertos de Bolso, que vão esboçar um retrato do panorama musical na cidade e manifestar um gesto de alento e incentivo às bandas e músicos de diferentes géneros e gerações, fragilizados pelas circunstâncias da pandemia.

O espaço da Feira do Livro, na Alameda das Tílias, será condicionado às condições sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde e estarão asseguradas todas as medidas de higiene e distanciamento.

Share the story