Feira dos Golfinhos está de volta a Matosinhos

A Feira dos Golfinhos ganhou notoriedade após o 25 de Abril de 1974 e deve o seu nome às armas do brasão do concelho de Matosinhos. Depois da pausa pandémica, está agora de volta, sempre no quarto domingo de cada mês, no Jardim de Basílio Teles. Tome nota das próximas datas: 28 de Novembro, 26 de Dezembro e 23 de Janeiro, das 10.00 às 17.00.

Considerada, de início, como uma feira de antiguidades, a Feira dos Golfinhos é hoje um espaço para coleccionadores de toda a gama de objectos, antigos e modernos – desde livros a brinquedos, têxteis, objectos de decoração e velharias.

© Câmara Municipal de Matosinhos Feira dos Golfinhos

Quem quiser inscrever-se como vendedor, basta preencher esta ficha e enviá-la por e-mail (feiradosgolfinhos@cm-matosinhos.pt). Se preferir, pode levantá-la no edifício dos Paços do Concelho e entregar pessoalmente.

Jardim Basílio Teles (Matosinhos). 28 Novembro, 26 Dezembro, 23 Janeiro, 10.00-17.00. Grátis.

