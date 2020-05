Feiras e mercados alimentares regressam ao Porto em Junho

A partir de 1 de Junho, vão poder retomar actividade as feiras e mercados do ramo alimentar. A realização de todas as outras feiras, mercados e eventos similares continua interdita até 30 de Setembro, com excepção da Feira do Livro, que inaugura no final de Agosto.

O despacho publicado pelo presidente da Câmara do Porto refere que os boletins da Direcção-Geral de Saúde dos últimos 20 dias "demonstram o aparecimento apenas residual de novos casos no concelho do Porto" e que importa continuar a "conter a transmissão do vírus", sem prejuízo da necessidade de adoptar medidas da normal actividade municipal e da economia da cidade.

Assim, as feiras e mercados, os mercados de levante, pré-existentes à crise da Covid-19 e apenas do ramo alimentar, vão poder regressar no dia 1 de Junho. As restantes feiras e mercados, de carácter não alimentar, só poderão retomar a sua actividade após 30 de Setembro.

No documento assinado por Rui Moreira, "exceptua-se a interdição à Feira do Livro, que está a ser organizada pelo município e com medidas específicas". O "cumprimento e eficácia das práticas que serão ensaiadas na Feira do Livro" indicará a viabilidade da "reabertura de outras feiras e mercados ou eventos similares a partir de 30 de Setembro ou de quando um novo despacho vier a determinar".

