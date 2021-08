Ferran Centelles visita o Six Senses Douro Valley para falar sobre vinho

Com um percurso notório no mundo dos vinhos, Ferran Centelles, o famoso sommelier, visita pela primeira o vale do Douro para partilhar os seus conhecimentos e experiência, não só com a equipa do Six Senses Douro Valley, mas também com os enófilos amadores que queiram participar nas actividades. Entre 12 e 14 de Agosto estão marcadas provas de vinho e jantares vínicos.

Ferran Centelles conta com um vasto currículo: fez parte da equipa de sommeliers do restaurante elBulli, em Espanha, durante onze anos, e após a transformação do restaurante em fundação, passou a ser o director do departamento de bebidas da elBullifoundation. É lá que lidera uma equipa composta por cientistas, filósofos, jornalistas e outros sommeliers, que juntos trabalham no projecto Sapiens del Vino, uma série de publicações sobre o mundo do vinho.

Além disto, Centelles é o autor de vários livros, orador regular em cursos de vinhos em Espanha, Chile e Colômbia, e colaborador da Outlook Wine (The Barcelona Wine School). Ao longo dos anos também acumulou vários prémios e distinções, e acumula ainda funções em painéis de provas internacionais, como a co-presidência do júri espanhol do Decanter World Wine Awards, o maior concurso de vinhos do mundo.

O sommelier chega ao Six Senses Douro Valley a 12 de Agosto, quinta-feira, para uma prova privada de vinhos do Douro, marcada para as 17.30, cuja participação tem um custo de 120€, por pessoa.

Já na sexta-feira, dia 13, vai acontecer outra prova privada de vinhos do Porto e vinhos de Jerez - cidade espanhola -, no mesmo horário, cujo preço é de 150€, por pessoa. Antes do dia acabar Centelles vai participar ainda num jantar vínico, na Real Companhia Velha, no restaurante Vale de Abraão, a 220€ por pessoa.

Para dia 14, sábado, às 18.30, está planeada uma terceira prova privada de vinhos do Douro, também a 120€ por pessoa. E mais tarde, pelas 20.30, o jantar são petiscos portugueses, acompanhados pelos vinhos da Protótipo Wines, servidos no Wine Library - na Quinta de Vale Abraão -, e tem um custo de 150€ por pessoa.

Os interessados devem fazer inscrição prévia por telefone (25 466 0600) ou por email (dourovalley@sixsenses.com).

