FEST em Agosto com cinema drive-in

A 16ª edição do FEST – Festival Novos Realizadores, Novo Cinema acontece este ano entre 2 e 9 de Agosto com cinema drive-in e edições simultâneas em Espinho, no Porto e em Lisboa.

A edição deste ano do FEST vai continuar a ter em Espinho, a sua terra natal, o ponto fulcral da programação, mas com sessões a acontecer em simultâneo no Porto e em Lisboa. O festival quer "reforçar o seu compromisso com a sala, enquanto espaço primordial para a mostra de cinema" e ao mesmo tempo criar soluções que não comprometam os cuidados necessários no actual cenário de pandemia, refere o comunicado oficial. Assim, será instalado na cidade um cinema drive-in que, juntamente com o Multimeios de Espinho, serão as duas casas do festival.

Sob o mote "As close as far away can be", o FEST vai continuar a exibir "o mais interessante novo cinema mundial", numa altura em que os realizadores emergentes enfrentam novas dificuldades para mostrar os seus filmes, fruto da situação de incerteza e do cancelamento de diversos festivais internacionais. A programação será revelada ao longo das próximas semanas.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story