Festa da Agonia: a rainha das romarias não vai sair à rua

Este ano, a rainha das romarias do Minho não vai acontecer nos moldes tradicionais. É a primeira vez em 248 anos que as Festas da Agonia não vão ser celebradas na rua, mas está a ser preparado um programa alternativo, para ser seguido à distância.

De acordo com o comunicado da Câmara Municipal de Viana do Castelo, este ano "não existem condições para a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Agonia nos moldes de anos anteriores", mas será salvaguardado "o cerne da homenagem à padroeira" vianense. A programação das festas assumirá novos moldes, adequados às novas circunstâncias e às restrições impostas, com um conjunto de propostas que vão assinalar os principais momentos e que poderão ser acompanhadas através dos meios digitais.

A romaria nasceu em 1772, pela devoção dos homens do mar que pediam protecção à Senhora d’Agonia. Para preparar a festa, o povo da ribeira trabalha durante a noite para adornar as ruas com flores e tapetes de sal colorido. Os barcos navegam numa procissão e lançam flores ao mar, em homenagem aos pescadores desaparecidos. Nos desfiles, as mulheres mostram os seus melhores trajes e enchem-se de “chieira”. Viana torna-se numa montra de ouro e da mestria com que as lavradeiras transformam a lã das suas ovelhas e o linho dos seus campos no mais belo trajar de Portugal. A Agonia é isto e muito mais, uma festa como só o Minho sabe fazer.

A edição deste ano está agendada para os dias 19 a 23 de Agosto. Na edição de 2019, segundo estimativas avançadas à Lusa pela entidade que organiza as festas, terão passado pela cidade "mais de 1,2 milhões de pessoas". Em 2020, muitas mais pessoas vão poder assistir aos momentos altos da romaria a partir de casa.

