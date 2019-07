Festarte volta a Matosinhos com artes e tradições populares do mundo

Espanha, Venezuela, Turquia, Ucrânia, Roménia e Argélia são os países representados na 22ª edição do Festival Internacional de Artes e Tradições Populares de Matosinhos (Festarte). Os grupos internacionais juntar-se-ão ao anfitrião Rancho Típico da Amorosa, de Leça da Palmeira, organizador do evento que decorre entre 26 de Julho e 4 de Agosto.

O Festarte é um ponto de encontro e intercâmbio cultural entre tradições etnográficas, gastronómicas e culturais vindos dos quatro cantos do mundo. Como habitual, um dos grandes momentos da festa será a III Mostra Internacional de Trajes, que inaugura às 18.15 do dia 26 de Julho, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira (e que poderá ser vista até 2 de Agosto).

Outras actividades incluem um ateliê de dança, agendado para as 10.00 do dia 27 de Julho no adro da Igreja Matriz de Leça da Palmeira, e uma mostra de gastronomia e artesanato, que decorre entre 28 e 2 de Agosto no Parque Eng. Fernando Pinto de Oliveira, das 21.00 às 23.00. Neste mesmo espaço de Leça da Palmeira decorrerá um desfile etnográfico, marcado para as 14.30 de 28 de Julho, seguido da abertura do Festival Internacional de Folclore.

O Festarte vai ocupar ainda locais como o Parque Basílio Teles, em Matosinhos, que terá animação de rua no dia 29 de Julho a partir das 10.00 (e que recebe, no dia 4 de Agosto, às 15.00, a gala de encerramento). Pode espreitar o resto do programa aqui.

+ Cinco escolas de dança para conhecer no Porto

+ Tudo o que pode fazer em Matosinhos

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.