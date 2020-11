Festival de cinema Europa 6.1 vai ser gratuito e online

O Europa 6.1, organizado pela Representação da Comissão Europeia e a rede EUNIC em Portugal, propõe uma selecção de filmes para ver online, entre 15 e 30 de Novembro, na plataforma de streaming Jangada-VOD. O programa inclui sete filmes de diferentes países europeus – Áustria, França, Hungria, Luxemburgo, Polónia, Portugal e República Checa – para ver em casa e sem gastar dinheiro.

Entre as sete longas-metragens seleccionadas, encontra-se Ramiro, do realizador português Manuel Mozos. Destaca-se ainda A vida nos bosques (Rêves de Jeunesse, no original), uma história sobre a entrada na idade adulta, realizada por Alain Raoust entre França e Portugal. A protagonista é Salomé, uma jovem que arranja um biscate de Verão num aterro de resíduos sólidos urbanos, vulgo lixeira municipal, e acaba por “abandonar a rebeldia” sob o inclemente sol do mês de Agosto.

Será também possível ver Macondo, uma ficção austríaca sobre um menino de 11 anos que se vê forçado a assumir o papel de chefe de uma família separada pelo confronto russo-checheno; Histórias de Hortas Comunitárias, um documentário sobre as hortas comunitárias no sul do Luxemburgo; e Brasileiros, sobre o caos que se instala na cidade de Acsa, na Hungria, após a integração no campeonato regional de uma equipa de futebol formada apenas por jogadores de etnia cigana.

Da Polónia e da República Checa, chegam-nos ainda duas histórias sobre o amor: Em Fuga, sobre uma mulher que perdeu a memória e se vê forçada a reconstruir os caminhos de afectos com a família; e Karel, Tu e Eu, sobre a vida aos 30 anos através da crise de um casal a quem o tempo parece ter destruído os pontos em comum.

As datas de estreia ainda não foram anunciadas, mas o arranque do festival está marcado para 15 de Novembro e é possível subscrever, no site, a mailing list do festival para não perder pitada.

