Festival NEOPOP anuncia primeiros nomes para a edição de 2021

Nina Kraviz e Ricardo Villalobos estão entre os artistas alinhados para a edição do próximo ano, que acontece entre 11 e 14 de Agosto em Viana do Castelo.

O festival NEOPOP, em Viana do Castelo, já anunciou os primeiros 20 nomes do cartaz da sua próxima edição. Esta será uma edição especial comemorativa dos 15 anos do festival, a ter lugar entre 11 e 14 de Agosto de 2021.

Com o oceano Atlântico como horizonte, o Forte de Santiago da Barra vai receber DJs e produtores que ligam o passado, o presente o futuro da música de dança. Ricardo Villalobos, 999999999 (live), ARTBAT, Adiel, Anastasia Kristensen, Cobblestone Jazz (live), DJ Nobu, Dax J, Dr. Rubinstein, FJAAK (live), Hessle Audio, Honey Dijon, Héctor Oaks, Loco Dice, Modeselektor (live), Nina Kraviz, Paco Osuna, Paula Temple, Richie Hawtin e The Blessed Madonna são as primeiras confirmações.

Para agradecer a quem já comprou o bilhete, o festival lançou uma série limitada de t-shirts. Quem comprar o passe geral dos quatro dias do festival (90€) até ao final deste mês de Agosto, tem igualmente acesso à t-shirt. Os bilhetes estão à venda online.

