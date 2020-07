O festival Vodafone Paredes de Coura já revelou as datas e as primeiras confirmações para 2021, depois do cancelamento da edição deste ano. No próximo ano, a vila minhota vai acolher o festival entre os dias 18 e 21 de Agosto.

Em 2021, a praia fluvial do Taboão vai ser o cenário dos concertos dos Pixies, IDLES, Jarvis Cocker, Tommy Cash, Princess Nokia, Slowthai, BadBadNotGood, Alex G, Beabadoobee, Woods, Viagra Boys, Squid, Floating Points, Mall Grab e Haai. Muitos mais nomes se seguirão.

A partir de 2 de Julho de 2020, às 12.00, os passes gerais podem ser comprados na aplicação oficial do festival, em bol.pt, Eventbrite, See Tickets e nos locais habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés, etc.), pelo preço de 110€.

Todos os bilhetes adquiridos para a edição deste ano são válidos para a edição de 2021. Para isso, é obrigatório efectuar a troca no ponto de venda onde o bilhete foi comprado, a partir do dia 15 de Julho. Pode também pedir o reembolso do valor do bilhete, directamente no ponto de venda, entre os dias 1 e 15 de Setembro de 2021.

