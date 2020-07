Filme a sua vida a 25 de Julho e faça parte de um documentário histórico

O filme colaborativo Life in a Day, com produção de Ridley Scott e realização de Kevin Macdonald, foi exibido pela primeira vez em 2011, no Festival de Sundance. O documentário inédito, que retrata um único dia na Terra, é composto apenas por filmagens feitas por pessoas dos quatro cantos do mundo. Agora, os realizadores voltam a juntar-se para uma sequela. E convidam-no a participar.

Como explica o vídeo de apresentação do projecto, qualquer pessoa pode participar. Basta ter uma câmara e respeitar as orientações relativas às filmagens.

Poderá gravar um dia normal de trabalho ou uma ocasião especial – por acaso faz anos ou vai ter um bebé? “Pode mostrar-nos o confinamento na sua cidade, ou como o seu mundo se está a abrir, ou algo pelo qual esteja a lutar”, sugerem. “O mais importante é torná-lo pessoal. Partilhe os aspectos mais importantes para si. Este filme é seu.”

Se não estiver inspirado, os realizadores propõem ainda que tente responder às seguintes questões: “O que ama? O que teme? O que gostaria de mudar no mundo ou na sua própria vida? Que objectos tem nos bolsos?”

A selecção das filmagens que vão entrar no filme final será da responsabilidade dos realizadores Ridley Scott e Kevin Macdonald, que contam com o apoio de Kai-Lu Hsiung, Tabitha Jackson e uma equipa editorial.

Não se esqueça: submeta o seu vídeo na plataforma Life in a Day entre 25 de Julho e 2 de Agosto, para não perder a oportunidade de ficar na história de um dia na Terra em 2020.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story