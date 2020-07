Filme de Leonor Teles gravado no Porto chega ao Cinema Trindade

Cães que Ladram aos Pássaros, de Leonor Teles, resultou de um convite do município portuense para a edição de 2018 do programa “Cultura em Expansão”, que levou a realizadora a passar parte do ano anterior em residência artística no Porto. Foi aqui que desenvolveu, gravou e produziu o filme, a partir dos lugares, das pessoas e das narrativas da cidade.

A narrativa do filme segue uma família durante um Verão na cidade do Porto, pré-pandemia, com os turistas a encher as ruas e os cafés da cidade. Vicente pedala pela cidade e observa a transformação urbana a cada dia que passa – o Porto já não é o mesmo, e ele também não.

Em 2019, o filme teve a sua estreia mundial no Festival de Veneza, na competição de curtas-metragens da secção "Orizzonti", tendo vindo a ser exibido em diversos festivais de cinema internacionais. No mesmo ano, foi nomeado para "Melhor Curta Metragem Europeia" nos 32nd European Film Awards e galardoado com o "Tercero Premio del Jurado Internacional" no Mecal - Festival Internacional Cortometrajes y Animación.

Cães Que Ladram aos Pássaros é apresentado no Cinema Trindade no domingo, 12 de Julho, na sessão "Três Realizadoras Portuguesas", que também inclui Ruby de Mariana Galvão e Dia de Festa de Sofia Bost. Aos filmes segue-se um debate com as realizadoras Leonor Teles e Mariana Gaivão, moderado por Sérgio Gomes, programador do Curtas Vila do Conde e Porto/Post/Doc. Os bilhetes custam 6€ e as reservas devem ser feitas por e-mail ou telefone (915 695 279 / 223 162 425).

Veja o trailer de Cães Que Ladram aos Pássaros:

Share the story