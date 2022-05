Fique a par das novidades do Eros Porto deste ano

A 14.ª edição do Eros Porto tem novidades. Pela primeira vez, haverá uma área dedicada à educação sexual, com consultório e aulas, com o objectivo de “promover uma vida sexual mais feliz e satisfatória”. "A área da educação sexual ainda carece de algum empenho por parte das instituições competentes, o que faz com que, em última instância, as pessoas cresçam numa sociedade onde imperam, sobretudo, ideias castradoras e rígidas acerca da sexualidade", explica Rafaela Rolhas, psicóloga, especialista em sexologia clínica.

A também porta-voz do Eros Porto 2022, acrescenta que tal situação "acarreta um peso muito grande na perpetuação de mitos, estereótipos e na repercussão de uma informação parca, muitas vezes errada, que fomenta vidas sexuais pouco satisfatórias" e é isso que o festival quer combater. Além desta componente pedagógica, haverá claro um lado lúdico neste evento que acontece na Exponor, entre 2 e 5 de Junho.

As demonstrações ao vivo do funcionamento de brinquedos eróticos serão outra das estreias. E há muito para explorar aqui, já que há brinquedos das mais diversas formas e feitios, “uns mais indicados para mulheres, homens ou casais, outros com duplas ou triplas funções, uns que podem ser utilizados na água, outros que têm comando à distância, ligação USB ou que funcionam através de apps”, adianta a organização.

Conte ainda com sessões de fotografias eróticas tiradas por um profissional, espectáculos de BDSM, shows de dança no varão, striptease feminino, porno ao vivo, massagens eróticas, swing, cinema XXX, conversas, jogos, workshops, gastronomia e muito mais. Os bilhetes diários custam 15€ e o passe de quatro dias fica por 60€.

