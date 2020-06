Fonoteca Municipal do Porto

A Fonoteca Municipal do Porto está concluída e a partir de finais de Setembro vai ter cerca de 35 mil discos de vinil prontos para serem ouvidos.

A Fonoteca Municipal do Porto, integrada na Plataforma Campanhã, tem inauguração planeada para o final do mês de Setembro. O projecto, que ocupa o pavilhão devoluto da Rua de Pinto Bessa, está agora concluído após obras de recuperação e adaptação, com um acervo de cerca de 35 mil discos de vinil.

O projecto tem a sua génese nos estúdios de gravação Arda Recorders, empresa criada a partir dos Estúdios Sá da Bandeira. O arquivo sonoro municipal está integrado num complexo com estúdios de gravação e de pós-produção de áudio, câmara de eco, espaços para realização de voz off, finalizações musicais, restauro de suportes (como fitas magnéticas e outros), zonas de lazer, valências pedagógicas e ainda escritórios de várias empresas de sectores ligados à música.

Estes estúdios vão dar a possibilidade de digitalizar, restaurar ou preservar melhor os fonogramas que se encontram neste acervo, uma colecção de 35 mil discos em formato vinil, que resulta de duas doações feitas ao município em 2008 pela RDP e pela Rádio Renascença. A Fonoteca Municipal é constituída por uma base de dados que poderá ser consultada e acedida, de forma livre, por parte do público, e na qual será possível procurar o fonograma que se pretende ouvir, utilizando os três postos de escuta disponíveis para o efeito.

Em declarações ao portal municipal, João Brandão, da Arda Recorders, refere que serão geradas e promovidas iniciativas de "cativação de público para a procura de fonogramas mais ou menos conhecidos" e que este arquivo é suposto ser "um processo orgânico e dinâmico" e não "um arquivo morto e parado".

Veja o vídeo de apresentação da Fonoteca Municipal do Porto:

