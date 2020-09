Gaia tem um novo mural em homenagem aos profissionais de saúde

Tem mais de 200 metros quadrados. Foi criado pelo artista urbano Miguel Mazeda (Guel Do It) no Centro Hospitalar de Gaia, para prestar homenagem aos profissionais de saúde.

Mural de Guel Do It no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

O artista urbano Guel Do It criou um mural no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia com mais de 200 metros quadrados, para prestar homenagem aos profissionais de saúde.

Guel Do It é Miguel Mazeda, um artista de Vila Nova de Gaia que conta no currículo com trabalhos para instituições e marcas como a Adidas, BMW, H&M, Prozis, Zippy e Vitória Sport Clube, com o qual transformou o aspecto visual interior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Tem também trabalhado com associações que prestam apoio à população, como a HELPO, com quem colabora na reabilitação do Empreendimento de Habitação Social das Saibreiras, em Ermesinde, e com a Casa do Caminho, associação de Matosinhos que acolhe, cuida e protege crianças em perigo.

Em comunicado, Miguel Mazeda explica que sente necessidade de “fazer algo mais e de ajudar quem mais precisa para vivermos num mundo melhor". "Tenho a sorte de nunca me ter faltado nada, mas nem todas as histórias são pintadas às cores. Acredito que me cabe também a mim ajudar quem não tenha tantas facilidades. Se eu posso colorir o dia de uma criança e fazê-la acreditar que o mundo é melhor do que parece e que podemos viver o nosso próprio sonho, porque não? Espero que esses dias façam tão bem a essas crianças e jovens como me fazem a mim.”

