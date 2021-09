Gaia vai ter espectáculos gratuitos de circo contemporâneo à beira-mar

A terceira edição do Cupula Circus Village Festival vai estar instalada à beira-mar, junto aos passadiços de Arcozelo, entre 16 e 19 de Setembro, prosseguindo com programação online nos dias 22 e 23. A vila de Arcozelo vai transformar-se num centro cultural e artístico com apresentações de circo contemporâneo nas suas várias vertentes, dentro de uma tenda e em palcos alternativos.

O festival vai trazer mais de 30 propostas de programação para todos os públicos. Pode contar com espectáculos, masterclasses, ateliers de circo para famílias, performances de rua, momentos musicais, intercâmbios de escolas de circo, cinema, uma conferência e uma exposição de fotografia. Todas as actividades são de entrada gratuita, com levantamento de bilhetes.

© Miguel Olveira Crassh Duo Circus

O festival, organizado pelo INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo em parceria com a Junta de Freguesia de Arcozelo, realizou-se pela primeira vez em 2018, tendo sido interrompido em 2020 devido à pandemia. Nesta terceira edição, terá uma programação totalmente nacional, como forma de apoiar a produção de circo contemporâneo, desde companhias de referência a companhias e artistas emergentes a actuar em território português.

Consulte aqui o programa presencial:

16 Setembro - Variações, de Bruno Machado e Juliana Moura (INAC) - Espaço Vila (18.00)

16 Setembro - Cine-Circo - Junta de Freguesia de Arcozelo (20.00)

16 Setembro - Rasto, à procura do fim, Erva Daninha - Espaço Vila (21.30)

17 Setembro - One is too many, de Gruppo di Due - Palco Vila Externo (18.00)

17 Setembro - Clowns, de Giacomo Scalisi - Tenda Cupula (21.30)

17 Setembro - Crassh Duo Circus, da WETUMTUM - Palco Vila Externo (23.00)

18 Setembro - Masterclass Aéreos por Alejandro Peña - Pavilhão desportivo (10.00)

18 Setembro - Masterclass de Pinos por Mau Jara - Pavilhão desportivo (14.00)

18 Setembro - T0+1, de Thorsten Grütjen - Espaço Vila (16.00)

18 Setembro - Conferência - Junta de Freguesia de Arcozelo (19.00)

18 Setembro - Frágil, Companhia Absurda - Tenda Cúpula (21.30)

18 Setembro - DJ Toni - Palco Vila Externo (23.00)

16 a 19 Setembro - Circus Life, exposição de fotografia de Francisco Salgueiro - Junta de Freguesia de Arcozelo (10.00-19.00)

18 e 19 Setembro - Atelier de Circo Famílias - Espaço Vila, 10.30

18 e 19 Setembro - Busking (performance de rua) - Praia da Aguda (13.00, 15.30, 18.00) e Praia de Miramar (13.00, 15.30, 18.00)

19 Setembro - Masterclass Mastro Chinês por Victor Abreu - 10.00, Pavilhão desportivo

19 Setembro - Irmãos Esferovite, de Nuvem Voadora - 16.00, Espaço Vila)

19 Setembro - Cirk, de Oliveira e Brachtler - 21.30, Tenda Cupula

