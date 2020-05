Galeria AP’ARTE assinala dez anos com exposição online

Em 2010, a galeria AP’ARTE abriu portas em Miguel Bombarda com uma exposição do conceituado pintor Nadir Afonso, ocasião coincidente com o seu 90.º aniversário. Desde então, a galeria tem mostrado o trabalho de artistas emergentes e consagrados, nacionais e internacionais, num percurso que conta com mais de 100 exposições. Para assinalar os dez anos, a AP’ARTE apresenta Um Mundo AP’ARTE — 10º Aniversário, exposição colectiva que deveria ter inaugurado a 17 de Março, no âmbito das Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda, mas que pode agora ser visitada sem sair de casa.

Forçada a encerrar devido ao período de confinamento, a AP’ARTE transpôs a exposição para o online e montou uma visita virtual que o leva àquele espaço de forma imersiva. Pode ver obras de vultos da história da arte do século XX, como Vieira da Silva, Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, assim como reputados artistas contemporâneos como Paula Rego, Joana Vasconcelos ou Manuel Cargaleiro. Há, ainda, lugar para nomes menos conhecidos do grande público, como Jason Martin, Peter Halley ou Alex Katz, entre outros.

A visita virtual permite deambular pelos dois pisos da galeria e ver todas as salas numa perspectiva 360º. Cada obra está sinalizada com um ícone que contém a respectiva legenda e que, com um clique, lhe permite aproximar-se para admirá-la de perto. De acordo com o site da galeria, “em breve estará também disponível a funcionalidade Street View do Google Maps”. Para já, a porta de entrada é por aqui. Boa visita.

