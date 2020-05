Galeria Municipal do Porto reabre a 2 de Junho com novo calendário de exposições

Sem inaugurações, visitas guiadas, palestras ou outros eventos que, habitualmente, marcam a vida de uma exposição e que, muitas vezes, juntam dezenas de pessoas no mesmo espaço. Assim reabre a Galeria Municipal do Porto no dia 2 de Junho. Face às recomendações de segurança resultantes do Conselho de Ministros de 30 de Abril, a Galeria irá regressar com uso obrigatório de máscara e número máximo de visitantes – 20 pessoas no piso 0 e 10 pessoas na mezzanine.

Máscaras (Masks), com curadoria de João Laia e Valentinas Klimaauskas, e Apesar de não estar, estou muito de Diogo Jesus, com curadoria de João Ribas, exposições que deveriam ter inaugurado a 14 de Março, mas que foram canceladas devido ao isolamento social, assinalam a reabertura do espaço. Podem ser visitadas até 16 de Agosto, dentro do horário habitual (terça a sábado das 10.00 às 18.00, domingo das 14.00 às 18.00). Até 19 de Julho, o público poderá, ainda, passar pelo Palácio das Artes para ver Anuário 19, exposição colectiva que faz uma retrospectiva da produção artística do Porto em 2019 — e que só esteve aberta durante uma semana.

O calendário de exposições para a temporada 2020/2021 teve de ser revisto “no sentido de assegurar a realização de todos os projectos expositivos anunciados em Fevereiro”, lê-se em nota de imprensa. Desse modo, as exposições e projectos previstos para decorrer até Agosto de 2021 foram, também, reagendados e serão apresentados até 14 de Novembro do mesmo ano. “Só nessa altura a Galeria Municipal irá encerrar para renovação”, afirmam. A restante programação inclui nomes como Luís Lázaro Matos, Diana Policarpo, Inés Moldavsky, Pedro G. Romero ou Filipe Marques, e pode ser consultada na íntegra aqui.

