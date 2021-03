Gatão lança vinho branco em lata

Fundada há mais de cem anos, a Gatão é uma das mais clássicas e conhecidas marcas de vinho branco português. Apesar da idade considerável, não tem medo de arriscar e de se reinventar. Recentemente, lançou o Gatão Vinho Branco em lata, uma novidade pensada para os dias quentes que aí vêm.

É uma das primeira marcas portuguesas a adaptar-se a este novo formato e no interior de cada lata pode contar com um blend, feito com as castas tradicionais da região dos Vinhos Verdes – Azal, Pedernã, Trajadura, Avesso e Loureiro – e que é descrito como tendo um aroma jovem, marcado por notas limonadas, nuances de maracujá e ananás.

Para o lançamento, foi criado "um design criativo e contemporâneo, de imagem jovem e fresca, tal e qual o perfil do vinho", explica a Gatão em comunicado. A imagem deste novo produto tem assinatura do Atelier Rita Rivotti.

Para já, o único lugar em que vai encontrar estas latas de vinho à venda é na loja online JMV, em packs de duas unidades, por 2,58€.

