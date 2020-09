Gisela João e Carlão em concertos drive-in gratuitos em Gaia

Os três espectáculos decorrem entre os dias 11 e 13 de Setembro, às 21.30, aos quais poderá assistir com toda a comodidade e segurança, sem sair do carro.

O acesso é gratuito, mediante o levantamento de bilhetes no balcão de informações do centro, localizado no piso 0. Cada pessoa pode levantar um bilhete por sessão, que corresponde à entrada de um carro, e deverá indicar quantos ocupantes terá a viatura.

Ao fazer o check-in no dia do evento, à entrada do recinto situado no parque central externo do ArrábidaShopping, serão oferecidos dois vales de desconto: um vale de 2€ a ser utilizado nos cinemas UCI Arrábida 20 e um vale de 3€ a ser usado na restauração do centro.

Música e Comédia Drive-In no ArrábidaShopping:

11 de Setembro, 21.30 – Carlão

12 de Setembro, 21.30 – Eduardo Madeira

13 de Setembro, 21.30 – Gisela João

