‘Glória’ salta do ecrã para o papel e chega às livrarias em Junho

O primeiro original português da Netflix estreou-se em 2021. Em dez episódios, Glória pôs Portugal no mapa do streaming e da História do século XX, com o Ribatejo no centro da acção da Guerra Fria, nos anos 1960 e em plena ditadura do Estado Novo. Agora, o principal argumentista do projecto, Pedro Lopes, assina também a versão literária, juntamente com o escritor Paulo M. Morais. Editado pela Oficina do Livro, o thriller de espionagem tem lançamento marcado para 7 de Junho.

“Para os que gostaram da série. Para os que ainda não a viram. Para todos os que procuram uma boa história para ler”, recomendou Pedro Lopes no Instagram, onde anunciou a novidade. O director de conteúdos da SP Televisão deve a ideia para a história da série à sua família, que lhe conta histórias sobre o posto da Radio Free Europe desde criança.

O thriller de espionagem histórico segue João Vidal, o filho de um político da ditadura, que está ao serviço do KGB na RARET, o centro de retransmissão gerido pela CIA em Portugal, onde deverá tentar perceber o que aconteceu com Mia, desaparecida sem deixar rasto. No pequeno ecrã, a história é contada em dez episódios, realizados por Tiago Guedes, mas o livro, que já está em pré-venda, promete aprofundar a trama e as personagens em 272 páginas.

Oficina do Livro. 272 pp. 16,90€

+ As 46 melhores séries da Netflix