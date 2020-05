O bar portuense Golden Oldie lançou um serviço de entrega de cocktails de autor, que vêm já misturados e prontos a beber em garrafas de vidro, para partilhar ou beber sozinho.

O Golden Oldie está instalado no Campo Mártires da Pátria desde Junho de 2019. Ao som de jazz, charleston e foxtrot, viaja no tempo até aos loucos anos 20 num bar que evoca a euforia e a excentricidade dessa época. Enquanto o bar não reabre, pode entreter-se em casa com os seus cocktails de autor e outras bebidas.

Entre as sugestões de cocktails encontra o Alma (6,50€), com rum Plantation 3 Stars, Campari, vinho do Porto Tawny, avelã tostada e pinhão, o Beijo (7€), com Bourbon Milk Punch, Buffalo Trace, camomila, alcaçuz e limão, e o Sorriso (4€), sem álcool, com manga, pêssego, chá preto e solução cítrica.

Está também disponível uma selecção de outras bebidas, como gin, vodka, vinho branco, rosé e tinto, cervejas e sidras. Para os pedidos de gin tónico, o Golden Oldie oferece os copos da Fever-Tree, para que possa fazer da sua sala um bar a sério. Consulte o menu completo.

Cada cocktail desta carta especial custa entre 4€ e 7,50€. As entregas custam 2€, mas são gratuitas para compras superiores a 13€. Chegam ao Porto, Matosinhos, Maia, Foz, Vila Nova de Gaia e Espinho. Os pedidos podem ser feitos via Instagram, por email (goldenoldie.info@gmail.com) ou telemóvel (912 970 883). São realizados num prazo máximo de 24 horas e os pagamentos são feitos por MB Way ou através de transferência bancária.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story