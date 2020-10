Granélia: abriu uma mercearia a granel na Maia

A Granélia abriu as portas na Maia este Verão, com produtos biológicos e a granel. Por lá, "não havia nenhum espaço que promovesse a compra a granel e se distinguisse pela oferta de produtos amigos do ambiente", contam Sandra e Sofia, as duas irmãs maiatas à frente do negócio.

Pode comprar leguminosas, farinhas, sementes, chás, frutos secos, especiarias e até detergentes – não se esqueça de levar as embalagens de casa. Também há pão de fermentação natural (às quartas e sextas), frutas, legumes e conservas.

Se lhe der aquele ratinho, pode sempre beber um café biológico ou um copo de vinho enquanto ataca uma fatia de bolo caseiro ou um muffin vegan.

© DR Granélia

