Um grupo de golfinhos foi avistado em Vila do Conde, junto à foz do rio Ave, surpreendendo os pescadores e as pessoas que por ali passeavam na manhã deste domingo, 28 de Junho.

Os golfinhos surgiram no leito do rio, deixaram-se filmar e fotografar e depois seguiram viagem pelo oceano Atlântico. A visita destes animais não é comum nesta zona, sobretudo tão perto da costa.

Ao JN, o capitão do porto de Vila do Conde, José Marques Coelho, diz que é "um bom sinal". Como "os golfinhos escolhem águas mais límpidas", este é um "bom indicativo da qualidade da água do rio Ave".

Veja os registos da visita dos golfinhos:

