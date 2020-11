Guimarães serve jazz ao pequeno-almoço

A 29ª edição do Guimarães Jazz, que acontece entre 12 e 22 de Novembro, adapta-se com alterações nas datas e horários, com concertos nas manhãs de sábado e domingo.

O Guimarães Jazz sempre aceitou os desafios do seu tempo com os horizontes abertos. Em tempos de incerteza, o festival desenhou um programa que inclui nove concertos com mais de 100 músicos portugueses e alguns estrangeiros a residir em Portugal – a única excepção será o colectivo holandês Radiohead Jazz Symphony, que actuará com a Orquestra de Guimarães. No programa há ainda nomes como Peter Evans, César Cardoso, Julian Argüelles, Pedro Melo Alves, Sonoscopia, Porta-Jazz, Big Band da ESMAE e Andy Sheppard, que abre o festival nesta quinta-feira, 12 de Novembro.

Fruto das novas medidas apresentadas no âmbito do estado de emergência, as sessões agendadas para os próximos dois fins-de-semana sofreram alterações de datas e horários. Assim, o concerto do ensemble de César Cardoso previsto para sábado, 14 de Novembro, terá início às 10.30, tal como o concerto do Projecto Porta-Jazz, que se realizará no domingo, também às 10.30.

O Projecto da Big Band da ESMAE subirá ao palco do Centro Cultural Vila Flor na terça-feira, 17 de Novembro, às 19.30. No fim-de-semana seguinte, o espectáculo de encerramento da 29ª edição do Guimarães Jazz, protagonizado pelo Pedro Melo Alves' Omniae Large Ensemble, terá lugar no domingo, 22 de Novembro, às 10.30.

Todos os concertos terão lugar no Grande e Pequeno auditórios do Centro Cultural Vila Flor, à excepção do Projecto Porta-Jazz / Guimarães Jazz, que decorrerá na Black Box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães. O bilhete geral está disponível por 45€ e os bilhetes individuais variam entre o gratuito e os valores de 5€ a 10€ por ingresso. Consulte toda a informação sobre os bilhetes e a programação no site guimaraesjazz.pt.

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal