As habituais noites de cinema ao ar livre do Cineclube de Guimarães vão este ano acontecer em formato drive-in. O palco será o Campo de São Mamede, junto ao Castelo de Guimarães.

A iniciativa "Cinema em Noites de Verão" do Cineclube de Guimarães transformava o Largo da Oliveira numa sala de cinema ao ar livre. Este ano, devido às condições impostas pela pandemia, deverá acontecer em sistema drive-in. O conceito fará a sua estreia na cidade berço em Agosto, segundo avança o jornal Mais Guimarães.

O Campo de São Mamede é o local escolhido para as projecções digitais de cinema, tendo o Castelo de Guimarães como cenário de fundo. O projecto já tem luz verde da autarquia e todas as condições de projecção asseguradas, faltando ultimar detalhes técnicos do sistema de som.

