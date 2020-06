Há aulas de yoga ao ar livre no Mosteiro de Tibães

As aulas acontecem aos sábados, junto ao lago. A próxima é no dia 13 de Junho.

É uma boa forma de começar o fim-de-semana. O Mosteiro de Tibães, nos arredores de Braga, retomou as aulas de yoga ao livre, que acontecem todos os sábados.

O Mosteiro de Tibães foi outrora um dos mais ricos e poderosos do Norte do país. Hoje oferece momentos de rara tranquilidade entre as suas imponentes paredes ou no meio da natureza, entre os 30 hectares da sua cerca. Agora que reabriu com o selo Clean & Safe, estão de regresso as aulas de yoga todos os sábados ao ar livre, junto ao lago. Depois, pode visitar a cerca e passear pelos seus jardins, fontes, campos agrícolas e espaço florestal.

As próximas aulas são no dia 13 de Junho, às 10.00 e às 11.30, com o custo de 3€ por pessoa. Devido às actuais normas em vigor, o número máximo de inscritos por sessão é mais reduzido. Os interessados devem fazer a inscrição até às 17.00 de sexta-feira, dia 12 de Junho, através do telefone (253 622 670) ou do email (sec.msmt@culturanorte.gov. pt). Traga o tapete e a máscara, para usar no interior do mosteiro.

