Há caminhadas orientadas para descobrir o Porto a pé

Depois de tanto tempo fechados em casa, nunca soube tão bem percorrer as ruas do Porto a pé. Agora pode fazê-lo de forma orientada. A partir de 9 de Agosto, a Runporto promove um programa de caminhadas matinais por alguns dos mais emblemáticos locais da Invicta, com o apoio da Câmara Municipal do Porto.

O programa “Porto Saudável” será composto por dois circuitos com cerca de 5 km de distância e quer incentivar a comunidade à prática de exercício físico com regularidade. As caminhadas acontecem todos os domingos, entre 9 de Agosto e 4 de Outubro, com início na Praça dos Leões e Jardim do Calém, alternadamente – conheça aqui os percursos.

O projecto é totalmente gratuito, mas com inscrição obrigatória. Será realizado em dois grupos de 20 pessoas – pode optar pelo grupo com início às 10.00 ou às 10.30. Recomenda-se que chegue 15 minutos antes da hora de início.

É obrigatório o uso de máscara e o distanciamento físico de, pelo menos, dois metros entre participantes que não sejam coabitantes. Siga as recomendações e medidas de segurança.

