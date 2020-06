Entre 3 e 25 de Julho, a praça do Multiusos de Guimarães vai acolher cinema em formato drive-in às sextas e sábados. Dentro do veículo e com a recepção sonora por sintonia de frequência rádio, poderá assistir a 16 filmes, estando previstas duas projecções diárias, às 21.30 e 24.00.

O acesso ao drive-In tem o custo de 15€ por sessão (valor por veículo com lotação até cinco lugares) e os bilhetes podem ser adquiridos em www.drive-in.pt.

Consulte a programação:

3 de Julho (21.30): 1917

3 de Julho (24.00): EQUALIZER – A VINGANÇA

4 de Julho (21.30): O HERÓI DE HACKSAW RIDGE

4 de Julho (24.00): ASSALTO AO PODER

10 de Julho (21.30): SNIPER AMERICANO

10 de Julho (24.00): RAMBO – A ÚLTIMA BATALHA

11 de Julho (21.30): HOMEM ARANHA: LONGE DE CASA

11 de Julho (24.00): KNIVES OUT

17 de Julho (21.30): VARIAÇÕES

17 de Julho (24.00): ESTE PAÍS NÃO É PARA VELHOS

18 de Julho (21.30): LIKE A BOSS

18 de Julho (24.00): ERA UMA VEZ… EM HOLLYWOOD

24 de Julho (21.30): MAMMA MIA

24 de Julho (24.00): O INFORMADOR

25 de Julho (21.30): MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

25 de Julho (24.00): MIB-HOMENS DE NEGRO – VINGANÇA E REDENÇÃO

