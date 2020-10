Há duas chuvas de meteoros para ver este mês

As Dracónidas começaram a ser visíveis no céu desde esta terça-feira, mas esta não é a única chuva de meteoros para ver neste bonito mês de Outono. As Oriónidas começaram a cruzar o céu no início de Outubro e só vão parar em Novembro. Para apreciar ambos os fenómenos, o melhor é começar a pensar num local escuro e com o horizonte desimpedido, onde possa acampar para uma sessão astronómica em família.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), o pico de actividade máxima da chuva das Dracónidas, também chamada de Giacobínidas por estar associada ao cometa Giacobini-Zinner, está previsto acontecer esta quinta-feira, 8 de Outubro, pelas 13.30 – por ser em período diurno e de duração curta, o melhor será adiar as observações para a noite e continuar a olhar para o céu até dia 10. A actividade poderá ser modesta, mas é também mais lenta em comparação com a de outras chuvas.

Por estes dias, há ainda um outro fenómeno astronómico a não perder: as Oriónidas, que é resultado dos detritos deixados pelo cometa Halley, que foi visto pela última vez a partir da Terra em 1986 e orbita em torno do Sol a cada 76 anos. O fenómeno raro, que poderá ser visto até 7 de Novembro, tem pico de actividade máxima marcado para 21 de Outubro.

Como tanto as Dracónidas como as Oriónidas são chuvas de fraca intensidade, o OAL aconselha “evitar noites nubladas e a poluição luminosa das grandes cidades”. Começar a olhar para o céu uma hora antes também ajuda: os olhos habituam-se melhor à escuridão.

