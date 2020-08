Há novos trilhos para passear na natureza em Oliveira de Azeméis

Três trilhos circulares para caminhada, corrida, BTT e trail running foram inaugurados este mês em Oliveira de Azeméis, na Quinta do Comandante, em Santiago de Riba Ul, numa envolvente florestal que passa pelas ruínas de uma mansão abandonada – e com fama de ser assombrada.

Os Trilhos do Comandante são três rotas para adeptos do desporto e da natureza. Com a definição destes novos percursos, a Câmara Municipal quer oferecer aos residentes e aos visitantes “alternativas de actividade física num espaço diferente daqueles a que estão habituados”.

Os novos trilhos apelam à preservação da fauna e da flora locais com recurso a três circuitos circulares identificados numa brochura própria: um de 1,6 quilómetros e dificuldade reduzida para marcha e corrida, outro de 2,1 quilómetros específico para bicicletas todo-o-terreno e complexidade média, e um terceiro de 3,2 quilómetros no formato mais exigente do trail running.

“Deste local não leve mais do que as suas fotografias e não deixe mais do que as suas pegadas”, é o apelo da autarquia. Sendo a paisagem essencialmente florestal, aconselha-se a que sejam percorridos apenas durante o dia e por maiores de 16 anos (excepto quando acompanhados por adultos). Apesar de passar pela antiga mansão da Quinta do Comandante, o acesso às ruínas é proibido. Este edifício tem alimentando o imaginário do povo, motivando referências em meios ligados à valorização de espaços abandonados e com a reputação de estar assombrado.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story