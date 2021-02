Há provas de vinhos online no fim-de-semana do Dia dos Namorados

Ainda não tem programa para o fim-de-semana do Dia dos Namorados? A CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes vai organizar mais uma edição do Vinho Verde Web Experience, nos dias 13 e 14 de Fevereiro.

É uma oportunidade para ficar a conhecer melhor diferentes vinhos, com a ajuda de produtores, enólogos e críticos de vinho. Cada prova tem um custo de 15€ e inclui o envio de uma garrafa de cada um dos vinhos que serão abordados na sessão. Tudo acontecerá via Microsoft Teams, as sessões estão marcadas para horários entre as 12.00 e as 19.00 e têm um limite máximo de 30 participantes.

Começa no sábado, dia 13, com "Os Terroirs e os perfis de vinhos da Região dos Vinhos Verdes", onde pode provar vinho da Adega de Ponte de Lima, da Soalheiro e da Quinta da Lixa. Mais tarde, é a vez de "Castas Singulares: um tesouro da Região - Arinto e Avesso", com garrafas de Caves Campelo, Quinta da Raza e da Quinta & Casa das Hortas.

Já para o Dia dos Namorados, domingo, há uma sessão dedicada a "Loureiro - a casta mais popular da Região", com vinho Adega Ponte da Barca, Aveleda e Quinta do Tamariz. Também pode aprender mais sobre "Os tintos da Região dos Vinhos Verdes", onde vai provar rótulos da Adega Ponte de Lima, Via Latina e Tapada dos Monges. Consulte aqui a agenda completa.

Pode fazer a sua inscrição através do portal da Vinho Verde. O prazo termina nesta segunda-feira, dia 8 de Fevereiro.

+ Oito lojas com entrega de vinho ao domicílio

+ Dez postais para oferecer no Dia dos Namorados