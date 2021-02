Há “sopa para todos” em restaurantes do Porto

A "Sopa Para Todos" quer ajudar as famílias necessitadas e ao mesmo tempo apoiar a restauração local. Quem puder ajudar, pode pagar uma sopa a quem precisa.

A Sopa Para Todos é uma iniciativa solidária que visa ajudar pessoas em dificuldades por causa da pandemia. O projecto é recente, mas já começa a espalhar-se pelo país. Quem quiser ajudar, pode pagar uma sopa num estabelecimento aderente para quem precise e não tenha possibilidade de a adquirir. Os estabelecimentos podem também receber bens alimentares para os utilizarem nas sopas.

A ideia do projecto é chegar a todas as pessoas que precisem, incluindo aquelas que não estão sinalizadas, que chegaram a um ponto em que o dinheiro já não chega para tudo ou que não estão no limiar da pobreza que algumas instituições exigem.

Quem precisar, basta ligar para um dos estabelecimentos aderentes, pedir uma sopa e marcar a hora da recolha. Quem puder ajudar, pode fazer a sua contribuição pessoalmente num dos restaurantes ou através de MBWAY.

Os estabelecimentos que quiserem aliar-se à iniciativa devem enviar um email para geral@sopaparatodos.pt com alguns dados (nome, morada, localidade e contacto telefónico) e colocar o cartaz ou um autocolante alusivo ao movimento na montra ou porta do seu espaço, para que as pessoas o reconheçam como um espaço aderente.

No distrito do Porto, pode encontrar esta iniciativa no restaurante Sabores do Sebouh (Rua Miguel Bombarda), The Wine Box (Rua dos Mercadores), restaurante Bar Bermelho (Rua das Dunas, Matosinhos) e no serviço Pan's on Wheels.

Consulte aqui a lista de espaços aderentes em Portugal, que estará em actualização.

© DR O cartaz da iniciativa vai estar nos estabelecimentos aderentes

