Há um museu sub-aquático dentro da Grande Barreira de Coral da Austrália

A Grande Barreira de Coral da Austrália é inquestionavelmente uma das grandes maravilhas do mundo. Peixes de cores vivas, corais e amêijoas gigantes fizeram deste recife a sua casa, atraindo milhões de turistas todos os anos.

E agora, além das maravilhas naturais, existe também o Museum of Underwater Art, com quatro esculturas do artista Jason deCaires Taylor. Duas delas estão já concluídas, enquanto as outras duas apenas ficarão prontas em 2021.

A primeira escultura deste museu foi a Ocean Siren. Erguida acima da linha do mar, muda de cor com base nos dados ao vivo da estação meteorológica do Recife de Davies. Foi projectada para chamar a atenção para o perigo de branqueamento de corais e os danos ambientais nos recifes, causados pelas mudanças climáticas.

A escultura foi instalada em Dezembro de 2019.

A segunda escultura é a maior deste novo museu e está localizada no recife John Brewer, no coração da Grande Barreira de Coral. Chama-se Coral Greenhouse e também pretende transmitir uma mensagem para a conservação ambiental dos recifes. É o primeiro edifício sub-aquático construído por deCaires Taylor e conta com 20 "guardiões de recifes" no seu interior, a realizar investigações e a proteger o mais importante tesouro ambiental da Austrália.

O Coral Greenhouse tem um pH neutro para incentivar o crescimento de corais na sua estrutura e interior. Foi projectado para se tornar parte do próprio recife, e a única forma de o visitar é com equipamento de mergulho ou snorkel.

As outras duas esculturas serão construídas em Magnetic Island e Palm Island e deverão estar concluídas até ao final de 2021.

