Há um novo baloiço panorâmico em forma de cavalo de madeira

O tempo de pandemia deu-nos muitos baloiços para apreciar as maravilhas da natureza mais perto do céu – e para nos sentirmos mais livres, depois de tantos meses fechados em casa. Já não são apenas uma brincadeira de crianças. São, cada vez mais, um pretexto para conhecer novos lugares e paisagens do nosso país, lembrando as memórias mais felizes da infância.

A moda dos baloiços panorâmicos começou em 2020 e o número continua a crescer. Um dos mais recentes é especial, fazendo lembrar os tradicionais cavalos de baloiço onde as crianças partiam em aventuras sem sair do sítio. O Baloiço do Cavaleiro é inspirado numa lenda do local onde foi instalado: o Penedo do Cavaleiro, em Pombeira, na aldeia de Lamelas, no concelho de Castro Daire.

O lugar da Pombeira é um pequeno e mágico recanto, onde pode visitar antigos moinhos e uma imponente cascata. Do alto deste baloiço, pode admirar a tela da natureza, incluindo o espectáculo do pôr-do-sol. Para lá chegar, siga as coordenadas 40.928453, -7.935556 (ver mapa). Se for de carro, terá apenas de subir 100 metros a pé. Pode até aproveitar para fazer o Trilho da Pombeira, com uma extensão de 10,3 km, onde o baloiço está integrado.

A lenda que inspirou este baloiço fala de um cavaleiro lusitano que se apaixonou por uma linda moura, com quem fugiu, acabando por ser perseguido por uma legião de mouros. Para se defender, entre vales e montanhas, procurou um lugar íngreme com vista estratégica, onde juntou penedos para arremessar contra os mouros. Cansado, acabou por adormecer nos braços da amada. Os mouros passaram sem dar por eles e os penedos lá ficaram, até aos dias de hoje.

O Baloiço do Cavaleiro foi construído pelo Grupo Amigos da Pombeira, em colaboração com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Lamelas (ACDR Lamelas). Uns metros abaixo, existe também uma enorme coração em metal, o Coração da Pombeira, símbolo da localidade, que já tem feito furor nas redes sociais.

No lugar da Pombeira está a ser construído o Pombeira Adventure Park, concebido para "alcançar os diversos segmentos da população, desde a vertente do mero lazer à dos dos aficionados pelas actividades mais radicais", anuncia a ACDR Lamelas, acrescentando que "um dos ex-líbris deste parque será o miradouro da Pombeira".

