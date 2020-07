Há um novo baloiço para voar entre o Minho e a Galiza

O ano de 2020 já nos deu muitos baloiços para apreciar as maravilhas da natureza mais perto do céu. Um dos mais recentes fica em Vila Nova de Cerveira e oferece uma vista para as serras e o rio que separa o Minho da Galiza.

O Baloiço do Cervo (CerLove) tem dois lugares e está instalado no monte do Miradouro do Cervo. Daqui pode vislumbrar boa parte do leito do rio Minho, desde a passagem por Valença até à foz, em Caminha, com o oceano Atlântico lá ao fundo.

É neste monte que se encontra a famosa escultura O Cervo, uma homenagem ao símbolo da vila onde, antigamente, abundavam veados. É uma obra em ferro da autoria do escultor José Rodrigues, um dos fundadores da Bienal de Arte de Cerveira, que este ano inaugura a 1 de Agosto.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story